РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В рамках приема детей в первые классы школ подмосковного Подольска зачислили около пяти тысяч первоклассников, прием продлится до 5 сентября, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В общеобразовательные учреждения Подольска на сегодняшний день зачислены 4994 первоклассника, это на 90 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Зачислить ребенка в первый класс можно до 5 сентября текущего года. Работает горячая линия комитета по образованию администрации горокруга», – говорится в сообщении.

По вопросу приема ребенка в первый класс жители Подольска могут обращаться на муниципальную горячую линию с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(496)763-61-74. Также вопросы можно задать на горячей линии министерства образования Московской области: 8(498)602-10-27.

Всего в Подмосковье в школы зачислено уже 98,3 тысячи первоклассников. По прогнозам, 1 сентября за парты в школах Московской области сядут 105 тысяч новичков. В 2019 году количество первоклассников увеличится почти на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В Подмосковье максимально упрощена процедура записи в первый класс, она займет не более 10 минут. Заявление можно подать через портал госусулуг. С 1 июля ребенка можно записать не только в школу по месту жительства, но и в любое учреждение при наличии там свободных мест.