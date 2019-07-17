РИАМО - 17 июл. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию здания стоянки для сельскохозяйственных машин под картофелехранилище в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Талдомский городской округ является экологически чистой территорией и хорошо подходит для выращивания и хранения картофеля. Помещение под стоянку сельхозмашин было построено еще в 1950-х годах, поэтому реконструкция здания была необходима.

«Новое производство будет ориентировано на развитие семеноводства, иными словами, качественных семян картофеля с целью импортозамещения, который в дальнейшем будет использоваться для продовольствия. Картофель будет класса «элита» и «суперэлита», - говорится в сообщении.

По словам представителя застройщика АО «Агрофирма «Бунятино», задача сотрудников будет заключаться не только в выкладке картофеля, но и в его качественном выращивании в поле и своевременной уборке. Инвестиции в проект составят до 400 миллионов рублей.

«В здании после реконструкции планируется размещение более 10 тонн картофеля высокого класса. Помещение будет отвечать всем современным требованиям, планируется внедрение модернизированной системы вентилирования», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что ввод в эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года, появятся новые рабочие места.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.