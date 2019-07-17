РИАМО - 17 июл. Составлен список городов России, наиболее популярных для поездок в августе 2019 года, — Москва заняла второе место, уступив лишь Санкт-Петербургу, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

Специалисты сервиса, основываясь на данных об оплаченных заявках (бронях) на проживание в гостиницах и квартирах, составили рейтинг популярных направлений у туристов, самостоятельно планирующих поездки по России. В августе лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Ростов-на-Дону.

«Самые длительные поездки, в среднем, на неделю туристы в августе совершат в Санкт-Петербург и Петрозаводск. В Москву и Казань - на пять дней», - говорится в сообщении.

Дешевле всего жилье для туристов обойдется в Казани (2,3 тысячи рублей в сутки), а дороже всего — в Москве (2,8 тысячи рублей в сутки).