РИАМО - 17 июл. В парке 70-летия Победы в московском районе Черемушки заработал сухой фонтан, его построили в рамках программы «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фонтан представляет собой площадку с бьющими из земли струями воды. Они могут бить с разной интенсивностью, в разной последовательности и ритме. Вечером струи красиво подсвечиваются», - говорится в сообщении.

Благодаря особенностям конструкции посетители парка смогут вплотную подойти к фонтану и даже погулять между струями. Для покрытия использовались специальные антискользящие и антитравматичные материалы.

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Преимущество сухого фонтана заключается в том, что он не требует консервации на зиму.

«К церемонии открытия фонтана подготовили развлекательную программу. Для гостей прошли творческие и спортивные мастер-классы, которые провели специалисты центра спорта, досуга и творчества «Хорошее настроение», - уточняется в материале.

Все желающие могли потренироваться в стрельбе из традиционного лука и арбалета.