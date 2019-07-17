РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. Восемь домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на сутки остались без горячего водоснабжения в связи с ремонтом центрального теплового пункта, воду дадут 18 июля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ремонтными работами на ЦТП-6, которые выполняет управление теплоснабжением МУП «СЕЗ», горячее водоснабжение отключено с сегодняшнего полудня (17 июля – ред.) до 17:00 завтрашнего дня (18 июля – ред.) по следующим адресам: улица Первомайская, дома №№1, 3; проспект 50-летия Октября, дома №№24А, 26; Южный поселок, дома №№4, 5, 7; Южный переулок, дом №7», – говорится в сообщении.



Управляющая компания приносит извинения за предоставленные неудобства.