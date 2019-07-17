РИАМО – 17 июл. В сквере на Советской улице в Звенигороде в скором времени установят стелу «Населенный пункт воинской доблести», все работы намерены завершить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Объект станет символом присвоенного статуса и увековечит подвиг местных жителей в годы Великой Отечественной войны.

«Стела представляет собой квадратную в сечении колонну из гранита, завершающуюся строгой геометрической ромбовидной капителью», – отметил глава городского округа Андрей Иванов.

Он напомнил, что в 2017 году за мужество, стойкость и героизм, проявленный жителями в годы ВОВ, город Звенигород удостоился почетного звания – «Населенный пункт воинской доблести».

«В честь этого в городском сквере будет установлена стела, облицованная красным гранитом. На четырех боковых гранях будут размещены литые бронзовые барельефы воинов–освободителей. Сверху расположится отлитый из бронзы герб Московской области – Георгий Победоносец. На главном фасаде стелы будет установлен герб города Звенигород», – подчеркнул Иванов.

В настоящее время начаты работы первой очереди по благоустройству земельного участка. Проектом предусматривается создание подиума со стелой и благоустройство прилегающей территории.