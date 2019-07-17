РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Врачи горбольницы №1 подмосковного Красногорска спасли мужчину, который случайно проглотил вилку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил 34-летний пациент. Из анамнеза известно, что мужчина пытался вызвать рвоту через нажатие вилкой на корень языка. Однако эксперимент обернулся неприятной случайностью – мужчина проглотил столовый прибор.

«При поступлении общее состояние больного удовлетворительное. Врачи выполнили необходимые исследования, в том числе рентген органов брюшной полости, которые подтвердили факт наличия столового прибора в желудке. В экстренном порядке пациент прооперирован, выполнена верхнесрединная лапаротомия, гастротомия и извлечение инородного тела», – сказал главврач Красногорской больницы №1 Минздрава Московской области Константин Соболев.

Он отметил, что послеоперационный период у пациента протекал гладко. Мужчина выписан на пятые сутки домой в удовлетворительном состоянии.