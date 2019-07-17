РИАМО – 17 июл. Дожди снова прольются в Московском регионе в среду, пик выпадения придется на вечернее время, сообщается на сайте «Метеовести».

Экстремальные дожди в среду снова завладеют центром страны. К дальнейшему ухудшению погоды приведет слияние в единую циклоническую систему южного и северо-западного вихрей.

«Наибольшее количество осадков прогнозируется в отдельных районах Московской, Смоленской, Калужской областей и в Среднем Поволжье», – говорится в сообщении.

В среду в Москве будет пасмурно и дождливо.

«Пик непогоды придется на вечер и ночь со среды на четверг. В сумме за 15 часов в мегаполисе может выпасть около 15 миллиметров осадков, или пятая часть июльского объема дождей. В низинах не исключены подтопления», – уточняется в материале.

Ливневые дожди с грозами не позволят столбикам термометров преодолеть 20-градусную высоту.

«До конца недели в столице сохранится вероятность кратковременных дождей, а дневная температура останется на несколько градусов ниже климатической нормы: от 18 до 23 градусов тепла», – резюмируется на сайте.