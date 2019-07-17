РИАМО – 17 июл. В центральной больнице городского округа Шатура начинаются работы по капитальному ремонту детского корпуса, на эти цели по программе «Здравоохранение Подмосковья» направлено почти 24 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Планируется выполнить ремонт кровельного покрытия, провести общестроительные работы, полную замену сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, сетей электроснабжения, связи и видеонаблюдения», – заявила главный врач Шатурской больницы Анна Захарова.

Она отметила, что на время ремонта прием пациентов будет проводиться также в детском корпусе больницы – в той половине, где работы еще не начались.

Затем пациенты будут размещены в отремонтированной части помещений, а ремонт продолжится во второй половине здания.

Окончание ремонтных работ намечено на декабрь 2019 года.