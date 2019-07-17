РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Жительница Ивантеевки приехала в отделение банка в подмосковном Королеве, чтобы положить на счет мошенников более 860 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Женщина обратилась в полицию Королева с заявлением о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее деньги. Пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщив, что якобы была попытка совершения подозрительной операции по карте. Далее он сообщил, что для сохранности денег нужно перевести их на другой счет, причем счет находится в другом банке, который якобы является партнером банка, в котором обслуживается женщина.

«Женщина из Ивантеевки приехала в Королев, так как ближайшее отделение (банка – ред.) находится здесь. Сняла все деньги с вклада и со счета и перевела на счета, продиктованные мошенниками. Только потом она поняла, что у нее похитили 864 тысячи рублей. В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказала Еруновская.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков всегда звонят с номеров, которые хорошо известны их клиентам. В частности, из Сбербанка звонки поступают с номера 900. Никогда сотрудники банка по телефону не запрашивают никаких персональных данных, не блокируют счета без согласия клиента. Не нужно молча снимать деньги со своих счетов, находясь в банке. Нужно пообщаться с сотрудниками на месте, выяснить, как заблокировали карту и что с ней произошло. Скорее всего выяснится, что с деньгами и со счетами все в порядке.

Если кто-то звонит и просит назвать пин-код, номер карты, CVC-код или код из СМС – это мошенники. Нельзя сообщать им данные банковской карты, лучше сразу перезвонить в банк и написать заявление в полицию.

Нельзя производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. При сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД: 8(495)511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции: 8(495)519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции: 8(495)519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции: 8(495)511-83-05.