РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июл. Общественная палата подмосковного Королева провела проверку технического состояния спортивных площадок, расположенных на улице Комитетский лес, о замечаниях общественники сообщат в обслуживающую организацию, сообщается в Instagram-аккаунте палаты.

В среду в рамках проведения общественного контроля за реализацией национальных проектов на территории Московской области по направлению «Демография», общественники проверили спортплощадки, примыкающие к домам №№4 и 15 на улице Комитетский лес на предмет технического состояния оборудования спортивного комплекса, требований безопасности и качества устройства спортивного резинового покрытия.

«На воркаут-площадке очевидных неисправностей деталей оборудования и случайных посторонних предметов <…> не обнаружено. На универсальной спортивной площадке разрушено резиновое покрытие, повреждена сетка футбольных ворот, отсутствует сетка для баскетбола, на гимнастической площадке отсутствует резиновое покрытие», – говорится в сообщении.

Общественная палата рекомендует организации, отвечающей за техническое состояние универсальной спортивной площадки, обустроить комбинированную спортивную площадку травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, восстановить сетку футбольных ворот и баскетбольного кольца.

Общественники Королева держат вопрос на контроле и продолжают проводить мониторинги по направлению национального проекта «Демография».