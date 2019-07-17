РИАМО - 17 июл. В гостинице на северо-востоке Москвы женщина подверглась изнасилованию со стороны ранее незнакомого ей мужчины, по факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

«По данным следствия, вечером 14 июля 2019 года мужчина, <…> применяя насилие, совершил изнасилование ранее не знакомой женщины 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты ведут расследование, выясняют обстоятельства преступления и пытаются задержать злоумышленника. Его действия подпадают под статью 131 уголовного кодекса РФ – «изнасилование».

Представители Следственного комитета отметили, что для повышения скорости реагирования на обращения граждан действует аккаунт ГСУ в соцсети «ВКонтакте». Люди могут сообщить туда, если знают о готовящемся преступлении, или хотят сказать, как они оценивают работу сотрудников ГСУ. Также там можно узнать, как идет расследование уголовных дел. Чтобы помощь сотрудников управления была оперативной, заявитель должен указать свой телефон или электронный адрес.