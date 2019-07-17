РИАМО – 17 июл. На Московских центральных диаметрах (МЦД) будут созданы 12 современных внеуличных пешеходных переходов, сейчас для них разрабатываются проекты планировки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

МЦД призваны улучшить транспортную связь Подмосковья с районами столицы, сэкономить время и сделать жизнь большинства москвичей еще более комфортной. Мэр столицы Сергей Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов Москвы и области.

«В настоящее время комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы приступил к разработке проектов планировок пешеходных переходов через железнодорожное полотно в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2)», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что всего в работе находится 12 проектов планировки пешеходных переходов, разработка четырех из них практически завершена, это пешеходные переходы на перегонах между станциями на Савеловском, Смоленском и Курском направлении МЖД.

«Рядом с гостиницей «Молодежная», в створе Красностуденческого проезда, по улице Яблочкова возле дома №49, в створе 5-й улицы Ямского поля и в створе улицы Медиков, планируется построить внеуличные (подземные или наземные) пешеходные переходы вместо существующих одноуровневых настилов. Для передвижения маломобильных граждан запланированы пандусы», – разъяснила Княжевская.

В ближайшее время будут разработаны проекты планировок пешеходных переходов на четырех направлениях МЖД.

На Курском направлении:

улица Новохохловская – Автомобильный проезд;

улица Каспийская дом 26 – Новоцарицынское шоссе;

улица Железнодорожная дом 8 – улица Новостроевская дом 8.

На Рижском направлении:

улица Вучетича;

1-й Тушинский проезд;

Большой Коптевский проезд.

На Смоленском направлении проекты разработают для участка на улице Полоцкая – улице Гвардейская. На Савеловском направлении – Дмитровское шоссе дом 7 – улица Яблочкова дом 3.

«Москва – крупный европейский мегаполис с достаточно напряженным трафиком, поэтому для комфортных пешеходных связей большая часть планируемых пешеходных переходов будут подземными. До конца лета эти проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях, а к концу года комитет планирует закончить проектировку», – заключила Княжевская.