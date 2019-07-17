РИАМО - 17 июл. На востоке Москвы на балконе жилой квартиры застрял хорек, спасатели извлекли животное, разобрав обшивку балкона, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«17 июля в 10:38 в АСО №5 «Пожарно-спасательного центра» Москвы поступила заявка. По адресу: Сокольнический вал, на балконе жилой квартиры застрял домашний питомец - хорек. По прибытии на место дежурная смена аварийно-спасательного отряда №5 обнаружила животное на соседнем балконе», - говорится в сообщении.

После разборки обшивки спасатели достали зверька и вернули хозяйке. Домашний питомец не пострадал.