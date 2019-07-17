РИАМО - 17 июл. В первой половине лета в столице оказалось жарко, температура на 1-1,5 градуса была выше многолетних значений, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первая половина столичного лета миновала. Она оказалась на 1-1,5 градуса выше многолетних значений. По количеству осадков на станции ВДНХ выпала только треть сезонной нормы, а в районе МГУ - 44% от суммы сезона», - говорится в сообщении.

Самые жаркие дни остались за началом лета: в центре города 9 июня температура повышалась до 32,3 градуса. 27 и 28 июня оказались самыми щедрыми на осадки, на ВДНХ выпало 43 миллиметра, более половины месячной нормы.

В июле наибольшее количество садков пришлось на 16-й день. На станции ВДНХ с начала месяца выпало 31,4 миллиметра, что составляет треть месячной нормы. По количеству часов солнечного сияния июль 2019 года явно отстает от нормы.