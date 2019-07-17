РИАМО - 17 июл. Эксперты Роскачества назвали три простые правила выбора вкусного, спелого и безопасного арбуза, сообщается на сайте kp.ru.

В июле в российских магазинах на рынках уже можно купить вкусный и безопасный арбуз. На прилавках не всегда появляются спелые ягоды. Эксперты Роскачества напомнили три простых правила выбора вкусного арбуза.

«Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой – арбуз перезрел, а если слишком звонкий – не вызрел до конца», – отмечается в сообщении.

Второе правило – у арбуза должна быть матовая, не блестящая корочка. Кроме того, не должно быть побитостей и трещин. Если корочка ягоды глянцевая, то скорее всего арбуз неспелый. В процессе созревания корочка становится более матовой.

«Обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче – тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно», – подчеркивают эксперты.

Они не рекомендуют обращать внимание на цвет и форму ягоды, а высохший хвостик отмечают арбузу в плюс.

«Распространенный совет – сжать арбуз, мол, спелый издаст сочный треск. Да, ягода хрустит при надавливании, но всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Дальше добиваться хруста от арбуза не имеет смысла», – поясняется в статье.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова дополнила, что, если, разрезав арбуз вы увидели много белых семечек это говорит о том, что ягода удобрялась нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения не влияют.