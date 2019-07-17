РИАМО - 17 июл. Подмосковный агропарк «Сырная долина» является уникальным для России проектом по созданию комплексного монобрендового производственного кластера с полностью готовой инфраструктурой, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду в Дмитровском городском округе состоялась закладка капсул первых четырех заводов агропарка «Сырная долина». В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Первыми резидентами кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Площадка уникальная, полностью все готово. И такого примера агропромышленного комплексного развития, кластерного подхода с монобрендовой культурой в Российской Федерации, мне кажется, нет. Поэтому действительно у нас уникальное предложение и нам есть чем гордиться», - сказал Разин журналистам.

По словам министра, еще одним резидентом сырного кластера может стать предприятие по переработке молочной сыворотки.

«У нас еще есть 2 гектара. Мы изначально планировали локализацию предприятия по переработке сыворотки. Сейчас эти данные уточняются. Если все будет нормально, то к нам заходит резидент по сыворотке. Если с сывороткой мы будем работать локально у каждого конкретного резидента, то мы предложим дополнительные площади для производителей сыров. В этом плане у нас заявки есть, от желающих отбоя нет», - сказал Разин.

Он добавил, что варка первого сыра на предприятиях кластера начнется в конце следующего года, этот сыр созреет и будет готов к продаже к началу 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для строительства заводов в агропарке «Сырная долина» подготовлена вся необходимая инфраструктура - газ, канализация, электричество, дороги. Регион инвестировал в данную площадку порядка 900 миллионов рублей.