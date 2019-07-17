РИАМО – 17 июл. На должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») назначили Александра Снытко, до этого он был советником руководителя Росгидромета, сообщается на официальном сайте центра.

В июне 2018 года Гидрометцентр России возглавил кандидат физико-математических наук, заслуженный метеоролог России Дмитрий Киктев. На этом посту он сменил Романа Вильфанда, который достиг предельного возраста в 70 лет и стал научным руководителем учреждения.

«Снытко родился 6 сентября 1973 года в Пятигорске. В 1995 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». С 1995 года по 2005 год работал на разных должностях в компаниях банковско-финансового сектора. В 2005 году перешел на работу в ОАО «Ростелеком», где последовательно занимал должности начальника отдела стратегического развития, начальника центра стратегического развития, директора департамента перспективного развития, а также исполнительного директора – директора департамента инвестиций», – говорится в сообщении.

В 2014 году он был назначен генеральным директором ОАО «Центральный телеграф». В 2018 году Снытко стал советником руководителя Росгидромета.

«15 июля 2019 года приказом руководителя Росгидромета назначен на должность директора Гидрометцентра России», – подчеркивается в материале.