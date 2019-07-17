РИАМО – 17 июл. Сведения ряда СМИ о задымлении в торговом центре на улице Маршала Прошлякова на северо-западе столицы не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в ТЦ на северо-западе Москвы произошло задымление. Очевидцы инцидента отмечали, что к месту происшествия уже прибыли спасатели.

«Информация в некоторых СМИ не соответствует действительности. Задымления в ТЦ на улице Маршала Прошлякова, дом 14 нет. Сработала сигнализация в прилегающей к ТЦ металлической постройке», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что администрация ТЦ в целях безопасности вывела людей до прибытия пожарных.