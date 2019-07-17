РИАМО - 17 июл. Спортсменки из Подмосковья Ирина Ларионова и Екатерина Винникова вошли в состав сборной России на чемпионате по тайскому боксу (IFMA), который пройдет с 19 по 29 июля в столице Таиланда Бангкоке, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Екатерина Винникова будет выступать в весовой категории до 60 килограммов, а Ирина Ларионова — в категории до 75 килограммов.

«Предстоящий чемпионат мира по тайскому боксу пройдет на родине этого вида спорта, поэтому к нему будет приковано особое внимание. Российская сборная выставляет лучших спортсменов, среди которых две представительницы Московской области», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Подмосковные спортсменки будут бороться не только за чемпионский титул, но и за путевки на Всемирные игры, которые пройдут в 2021 году в США.

На данный момент Винникова и Ларионова являются чемпионками России по тайскому боксу в своих весовых категориях. У них есть все шансы завоевать золото и на чемпионате в Таиланде.