РИАМО – 17 июл. Всех желающих приглашают принять участие в семейном экологическом празднике «Экодвор», который состоится 20 июля в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа, сообщается на странице администрации городского округа Ликино-Дулево в соцсети «ВКонтакте».

«В программе: дармарка (бесплатная ярмарка полезных вещей) и книговорот, соседский обед (пообщаемся за чашкой чая), мастер-классы с участием художников и мастеров, викторины, игры, развлечения, спортивные мероприятия для детей и взрослых, а также фотозона», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие пройдет 20 июля в 15:00 на площади у Центра культуры и досуга в городе Куровское по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, город Куровское, дом №7.

Праздник посвящен раздельному сбору мусора, поэтому здесь также будет работать пункт приема пластика и макулатуры.