РИАМО – 17 июл. В Москве сотрудники полиции опровергли сведения ряда СМИ о задержании в одном из почтовых отделений города женщины, которая получала посылку с якобы не зарегистрированными на территории РФ лекарственными препаратами, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По данным ряда СМИ, сотрудники полиции 16 июля задержали в Москве женщину, которая хотела раздобыть редкое лекарство для своего сына. Позднее в своем Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава уточнила, что Елена Боголюбова пытается помочь 10-летнему сыну, который оказался в хосписе. В Интернете женщина заказала фризиум – лекарство от судорог, которое не зарегистрировано в России.

«ГУ МВД России по городу Москве сообщает, что информация, размещенная в ряде СМИ, о том, что сотрудники полиции задержали женщину, которая пришла в почтовое отделение для получения посылки, в которой содержались лекарственные препараты, не зарегистрированные в Российской Федерации, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали.