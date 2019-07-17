РИАМО - 17 июл. Более 3 тысяч различных вещей забыли пассажиры в подмосковных автобусах с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Чаще всего вещи оставляли в автобусах Видновского, Ивантеевского и Одинцовского филиалов предприятия – около 300 предметов в каждом. Лидер по забытым вещам – Коломенский филиал, где пассажиры оставили свыше 500 вещей. Среди самых необычных находок лета оказался металлоискатель, забытый пассажиром на маршруте № 460к «Коломна – метро Котельники», его сразу вернули пассажиру», - говорится в сообщении.

В Электростали своих владельцев нашли два самоката, а в Одинцовском округе обнаружили два скейтборда, один из которых до сих пор ожидает хозяина. В автобусе малого класса Сергиево-Посадского филиала забыли большой чемодан, который вернулся к пассажиру уже на следующий день.

Больше всего сезонных вещей забыли пассажиры на маршрутах в Мытищах – солнечные очки, полотенца, пляжные матрасы, панамки и даже купальники.

«По статистике в среднем 75% пассажиров возвращаются за потерянными вещами. Сотрудники «Мострансавто» передают все найденные предметы на хранение в диспетчерские службы филиалов, откуда хозяева могут забрать их, показав документ, удостоверяющий личность», – поясняется в материале.

Телефоны диспетчерских указаны на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Расписания». Для оперативного поиска забытой вещи пассажиру необходимо назвать номер маршрута и ориентировочное время пропажи. Дети и подростки могут получить потерянный предмет в сопровождении взрослых.