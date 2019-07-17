РИАМО - 17 июл. Полицейские обнаружили амфетамин и мефедрон при личном досмотре у мужчины в микрорайоне Опалиха Красногорска, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 июля в 18:00 на улице Ткацкой Фабрики в микрорайоне Опалиха Красногорска сотрудниками отдела УНК ГУ МВД России по Московской области и отдела наркоконтроля УМВД доставлен в УМВД мужчина 1985 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 0,63 грамма амфетамина и 0,61 грамма мефедрона», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Он добавил, что в ходе осмотра квартиры по месту проживания задержанного обнаружено и изъято 38,88 грамма амфетамина и мефедрона.