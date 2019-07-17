РИАМО - 17 июл. После прохладной и дождливой недели в Подмосковье и Москву может вернуться тепло, температура 23 июля может достигнуть 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Текущая неделя в регионе дождливая, температура днем едва превышает 20 градусов. До конца рабочей недели прогнозируются грозы, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

«Суббота, 20 июля: ночь – 13-15 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь, местами порывы ветра - 12-17 метров в секунду, день – 19-21 градус, облачно с прояснениями, временами дождь, местами порывы ветра – 12-17 метров в секунду. Воскресенье, 21 июля: ночь – 10-15 градусов, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, день – 19-24 градуса, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь», – говорится в сообщении.

Переменная облачность и небольшой кратковременный дождь местами ожидаются в регионе 22 июля, температура ночью составит 10-15 градусов, днем – 20-25. 23 июля будет еще теплее: осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность, ночью – плюс 11-16, днем – 22-27.