РИАМО - 17 июл. Территорию V международного фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке столицы украсят арт-объектами, среди них будет и пятиметровый Змей Горыныч, сообщил журналистам в среду режиссер фестиваля Андрей Сычев.

«Фестивальное пространство будет оформлено арт-объектами, созданными молодыми архитекторами по проекту архитектурного бюро Wowhaus. Один из таких объектов - инсталляция Змей Горыныча. Это интерактивный объект, заряженный всевозможными пиротехническими эффектами», - сказал Сычев.

По его словам, фестиваль будет отличаться от предыдущих глобальным техническим оснащением. На территории будут установлены четыре технологические башни, на которых закрепят множество световых приборов. башни также зарядят пиротехнической.

На сегодняшний день около 70% билетов на трибуну фестиваля уже проданы. Также продаются билеты в сам парк.

На мероприятии выступят пиротехнические команды из Канады, Италии, Пакистана, Аргентины, Испании, Португалии, Франции и России. Главной темой фестиваля станет театр.