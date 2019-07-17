РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 19 июля пройдут всероссийский фестиваль красок и фестиваль мыльных пузырей, а также костюмированный карнавал и парад плакатов, сообщается в группе «Всероссийский фестиваль красок – Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Детском парке культуры и отдыха на улице Заводская, дом №6А, 19 июля пройдут сразу два фестиваля – красок и мыльных пузырей. Начало всероссийского фестиваля красок в 16:00, он будет продолжаться два часа. Вход – за покупку фирменной краски, стоимость одного пакета – 150 рублей. В программе сеты диджеев, залпы красок и веселые конкурсы», – говорится в сообщении.

В 19:00 начнется фестиваль мыльных пузырей. Во время насыщенной развлекательной программы один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом.

Организаторы праздника приглашают горожан также присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований и к костюмам, и к плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими.

Стоимость входных билетов фестиваль мыльных пузырей и карнавал: 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей уже включен в стоимость).