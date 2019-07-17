РИАМО - 17 июл. За первое полугодие текущего года в Московской области отмечено снижение преступлений против личности и собственности, грабежей и краж, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России.

Прошло расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Московской области по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за полгода. Начальник подмосковной полиции генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков подчеркнул, что комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью и налаженное взаимодействие с органами власти позволили добиться положительных результатов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество преступлений против личности и собственности, уменьшилось общее число грабежей и краж. Также в текущем году зарегистрировано меньше убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

Пауков уточнил, что сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность 18 организованных преступных групп, в том числе семи этнических, состоящих из 97 участников, на счету которых три убийства, 12 разбоев и шесть грабежей, 36 краж, 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, семь вымогательств, 220 мошенничеств.

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев отметил стабильную работу полиции Московской области и сохранение контроля за оперативной обстановкой в полном объеме. Он обозначил приоритетные направления деятельности, требующие пристального внимания, а также указал на необходимость анализа и проработки дополнительных мер в сфере профилактики преступлений.

В завершение расширенного заседания Гостев и Пауков вручили награды сотрудникам, добившимся высоких результатов в службе.

Всего в отчетном периоде зарегистрировано 39183 преступления, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году, раскрыто более 26 тысяч, направлено в суд более 24 тысяч.