РИАМО - 17 июл. Скорая помощь доставила в больницу Фрязина мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Из своей квартиры жилого дома в проезде Десантников во Фрязине бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Фрязинская ГЦБ имени Гольца» с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен и госпитализирован мужчина 1994 года рождения, который скончался», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый умершего 1996 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.