РИАМО - 17 июл. Врачи из московской детской больницы №9 имени Георгия Сперанского удалили арахис из бронхов двухлетнего ребенка, кусочки пищи он не смог эффективно откашлять в силу возраста, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Родители пациента начали беспокоиться, когда заметили, что ребенок кашляет вторые сутки, и пошли в поликлинику. Там их направили в стационар с подозрением на инородное тело. Лучи рентгена не смогли увидеть застрявший фрагмент ореха. На нахождение инородного тела в бронхах указывало перераздутие части легкого: часть ореха «провалилась» в левый главный бронх и частично его перекрыла.

«С помощью оптических щипцов, под контролем видеокамеры хирурги ювелирно провели ригидную бронхоскопию и извлекли застрявший кусок ореха. Затем промыли бронх и отсосом удалили оставшиеся крошки. Через неделю малыша выписали домой», – говорится в сообщении.

Детский хирург Александр Богданов предупредил, что если ребенок закашлялся во время приема пищи, после чего у него появился устойчивый кашель, который не удается вылечить лекарствами, то это может быть явным признаком того, что он подавился.

«Маленьким детям не стоит давать орехи, семечки, потому что они ими легко давятся, а в силу возраста не могут эффективно откашлять. Еда может провалиться в пищевод, а может застрять в дыхательных путях, что приведет к асфиксии», – порекомендовал Богданов.

Он предупредил, что если вовремя не извлечь инородное тело, то у ребенка начнет развиваться гнойный хронический бронхит.