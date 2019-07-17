РИАМО - 17 июл. Полицейские в Орехово-Зуевском городском округе задержали 37-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обратился местный житель, у которого прямо на улице в городе Ликино-Дулево украли мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД задержан мужчина в возрасте 37 лет, подозреваемый в совершение данного преступления», - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.