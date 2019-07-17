РИАМО - 17 июл. В транспортном средстве, стоящем в деревне Коськово городского округа Солнечногорск, произошло возгорание, сообщается на сайте Главного управления МЧС России.

Информация о пожаре в транспортном объекте возле дома №126 поступила в среду в 8 утра.

«В 08:10 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», — отмечается в материале.

В тушении пожара задействовали одну единицу техники и четырех специалистов.

Сотрудники Главного управления МЧС России призвали соблюдать правила пожарной безопасности, а при возгорании сообщать в управление по телефону 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.