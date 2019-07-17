РИАМО - 17 июл. Центр реконструктивной малоинвазивной хирургии позвоночника городской кинической больницы №13 в Москве в течение июня проводил бесплатные консультации для людей с болями в спине — врачи-вертебрологи приняли более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Медики чаще всего сталкивались с межпозвонковыми грыжами, стенозом позвоночного канала, сколиозом, кифозом и другими болезнями спины.

«За месяц врачи нашего центра направили порядка 60 человек на операции позвоночника, и еще 40 – на дополнительные обследования. К счастью оперативные вмешательства – это крайний случай, чаще всего с заболеванием можно справиться консервативными методами: правильной терапией и лечебной физкультурой», - сказал профессор, врач-вертебролог городской клинической больницы №13 Мухаммад Сампиев.

Специалисты тринадцатой городской больницы составили рекомендации для тех, кого боль в спине застала врасплох. Так, при острой боли не рекомендуется использовать мази и растворы с согревающим эффектом. Чтобы снять боль, лучше всего использовать противовоспалительные мази и гели. Также стоит отказаться от горячей ванны или бани – высокие температуры могут усилить воспалительный процесс. Но и охлаждение больного места категорически противопоказано.

Кроме того, врачи советуют не спать на жесткой поверхности, не принимать обезболивающие дольше пяти дней и не пытаться выполнять физические. В период обострения болей лучше соблюдать постельный режим.

И главное — не откладывайте визит к врачу и не занимайтесь самолечением.

Дни открытых дверей для пациентов регулярно проводятся во многих больницах Москвы. С графиком приема врачей можно ознакомиться в календаре дней открытых дверей проекта «Входите, открыто!».