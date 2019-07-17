РИАМО - 17 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил щенка-лабрадора и сабвуфер воспитанникам дома-интерната для детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата в Дмитрове, передает корреспондент РИАМО.

Дмитровский детский дом-интернат находится на территории бывшей помещичьей усадьбы. Сейчас в нем живут, учатся и проходят реабилитацию 105 воспитанников с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Небольшой вам подарок, чтобы на улице во время тренировок тоже был громкий звук. А еще хочу вам собаку подарить, только у нее пока нет имени. Подумайте, как называть. Это мальчик», - сказал Воробьев.

Губернатор также сыграл в русский бильярд с членом сборной России по теннису на колясках, воспитанницей интерната Дарьей Бабий. Детям 5-8 лет глава региона подарил кукол и конструктор.

В детском доме-интернате ребята получают основное общее (10 классов) и среднее общее (12 классов) образование, функционируют дошкольная группа и группа реабилитации, созданная для воспитанников, получающих профессиональное образование.

В учреждении функционируют кабинет биоакустической коррекции головного мозга, физиотерапевтический кабинет, кушетка бесконтактного гидромассажа «Акваспа». Кабинеты лечебной физкультуры оснащены новым оборудованием.