РИАМО - 17 июл. ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» осуществляют ремонтные и профилактические работы, необходимые для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей Москвы в отопительный период 2019/2020 годов, уже подготовлены системы теплоснабжения более половины зданий города, говорится в сообщении пресс-службы «МОЭК».

«Ремонты основного тепломеханического и электротехнического оборудования генерирующих объектов ПАО «Мосэнерго» выполняются в соответствии с утвержденными графиками. По состоянию на 17 июля ремонт энергоблоков на электростанциях «Мосэнерго» выполнен на 29%, неблочного оборудования – на 49%», - говорится в сообщении.

Годовая программа ремонтов водогрейных котлов на данный момент реализована на генераторах – на 46%, трансформаторах – на 51%. В соответствии с заданием Минэнерго России на электростанциях «Мосэнерго» формируются необходимые запасы резервного и аварийного топлива.

На теплоэлектростанциях «Мосэнерго» проведены 142 плановые противоаварийные и противопожарные тренировки, а также 92 тренировки оперативного персонала по переводу энергетических котлов на сжигание резервного топлива. В ходе тренировок отработаны действия диспетчерского и оперативного персонала компаний при ликвидации нарушений теплоснабжения в условиях низкой температуры воздуха.

«ПАО «МОЭК» в рамках летних профилактических работ по состоянию на 17 июля 2019 года провело гидравлические испытания на 66,3% магистральных тепловых сетей, опрессовано 5307,8 километра тепловых сетей», - добавляется в материале.

В настоящее время к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок полностью готовы коммуникации, обеспечивающие теплом и горячей водой 37,2 тысячи зданий (более 50% от общего количества зданий, обслуживаемых «МОЭК»), в том числе 19,2 тысячи жилых домов (более 60%).

В 2019 году ПАО «МОЭК» приступило к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения 13 мая. Узнать дату их проведения по адресу конкретного жилого дома можно на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по адресу: https://online.moek.ru/.

В межотопительный период ПАО «МОЭК» проводит профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях, центральных тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях.

Для обеспечения готовности магистральных и разводящих тепловых сетей к работе в период максимальных зимних нагрузок их участки выводятся из эксплуатации для гидравлических испытаний, диагностики и ремонтов, что приводит к вынужденным ограничениям в подаче горячей воды.

Профилактические работы планируется завершить в конце августа.