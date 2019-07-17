РИАМО - 17 июл. Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, может разместить в Подмосковье площадку с запасом удобрений, что позволит бесперебойно снабжать аграриев необходимой продукцией, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду в Дмитровском городском округе проходит ежегодный фестиваль агротехнологий «День поля Московской области». В рамках фестиваля областной Минсельхозпрод планирует подписать соглашение о сотрудничестве с группой «Акрон». Соглашение подразумевает информационно-консультационное взаимодействие сторон в области минеральных удобрений и оказания агрохимических услуг.

«Это большое соглашение, мы рассчитываем на очень серьезную дальнейшую многолетнюю работу. Это один из лидеров – поставщиков минеральных удобрений. В Московской области пока локализованной площадки этой компании нет, но мы очень рассчитываем, что одна из сельхозхимий будет локализована в одном из районов Подмосковья для того, чтобы своевременно обеспечивать во время массовых полевых работ необходимыми удобрениями наших аграриев, и не только Подмосковья, но и близлежащих регионов ЦФО», - сказал Разин журналистам.

Он подчеркнул, что наличие в регионе локализованной площадки с постоянным запасом минеральных удобрений обеспечит стабильность поставок для аграриев.

Разин добавил, что на «Дне поля» также будет подписано соглашение с компанией «Мособлагроснаб», которое подразумевает взаимодействие в сфере обеспечения подмосковных аграриев техникой.