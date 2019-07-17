РИАМО - 17 июл. Специалисты выполнили почти на 50% бетонирование плиты проезжей части путепровода через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершена укрупненная сборка металлоконструкций пролетного строения от первой до третьей опоры. До конца месяца металлоконструкции будут установлены на опоры. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство путепровода планируем завершить до конца года», – сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Работы по монтажу металлоконструкций над железнодорожными путями будут проводиться в окна, предоставляемые МЖД. Продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций.

Проектом предусматривается строительство (реконструкция) почти 2,2 километра дорог, включая эстакаду, а также строительство более 2 километров тротуаров.

Путепровод позволит обеспечить автотранспортные связи между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом и войдет в состав проектируемой Юго-Восточной хорды.