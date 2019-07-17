РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Девушки-спортсменки из подмосковных Люберец до 25 июля смогут подать заявку на участие в конкурсе «Мисс живу спортом», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Стартовал региональный ежегодный конкурс «Мисс живу спортом», в нем могут принять участие девушки, занимающиеся спортом на профессиональном и любительском уровнях.

«До 25 июля включительно на сайте живуспортом.рф открыта регистрация участниц конкурса, побороться за главный приз могут не только профессиональные спортсменки, но и все девушки, влюбленные в спорт», – говорится в сообщении.

Отправить свои заявки могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет.

Для участия необходимо заполнить заявку на странице «Живу спортом» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив рассказ о себе и свою спортивную фотографию. Также надо выложить в Instagram видео с хештегом #миссживуспортом2019. В видео, длительностью до 1 минуты, нужно ответить на вопрос «Почему я живу спортом?», рассказать о себе и продемонстрировать свои навыки.