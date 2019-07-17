РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске строительная компания не выплачивала заработную плату 97 сотрудникам, ее долг составил около 8 миллионов рублей, на руководство завели уголовное дело, сообщается на сайте Прокуратуры Московской области.

«Подольская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории трудового законодательства. Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Стройтэкс» образовалась задолженность по заработной плате перед 97 сотрудниками на сумму около 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для дачи правовой оценки, который возбудил и расследует уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Ход расследования взят Подольской городской прокуратурой на контроль.