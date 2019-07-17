РИАМО - 17 июл. Мэр столицы Сергея Собянин пригласил москвичей и гостей города на фотовыставку в Главархив, посвященную истории ВДНХ.

«Завтра (18 июля – ред.) в Главархиве Москвы открывается выставка исторических фото ВДНХ. Особый интерес – к снимкам мастера фотодокументалистики Бориса Игнатовича. 80 лет назад он снимал павильоны, некоторые из которых были перестроены или утрачены. Так что это документ эпохи. Есть также фото 1954 года, после первой реставрации комплекса, и ностальгические снимки конца советской эпохи», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выставка откроется на улице Профсоюзной, 82.

Ранее Главное архивное управление Москвы рассекретило более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Ведомство подготовило виртуальную выставку.