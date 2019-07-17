РИАМО - 17 июл. На территории комплекса «Битца» на юге Москвы проведут комплексную модернизацию, в рамках которой отремонтируют конюшни, стадион, манежи и центральный вход, говорится в сообщении пресс-службы комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина разработан план развития одного из самых больших московских конноспортивных комплексов. Целью масштабных ремонтных работ является не просто восстановление комплекса, а создание современного спортивного сооружения с новейшим оборудованием и всеми условиями для проведения международных соревнований на самом высоком уровне», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

При проектировании специалисты учли необходимость создания пандуса, который обеспечит комфорт людям с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе ремонта фасадов специалисты демонтируют нынешнюю отделку, сделают утепление, сделают навесной вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитной плиткой. Также выполнят фрагментарное оштукатуривание и окраску.

В рамках ремонта кровли заменят гидроизоляцию и системы наружного водостока. Кроме того, в комплексе установят распашные утепленные ворота и внутренние дверные блоки. В конюшне и административной части «Битцы» поменяют окна и ленточное остекление. Появятся также новые перегородки и двери денников с оцинкованным металлическим каркасом и дощатой обшивкой из лиственницы.

«На стадионе, на котором в 1980 году проходили соревнования в рамках Олимпийских игр, также будет проведен комплексный ремонт, начиная от обновления фасада, кровли и освещения, заканчивая внутренней отделкой помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функциональным назначением. Помимо этого, будут установлены новые кресла зрительских трибун», — отметил Леонов.

На манежах проведут аналогичные работы с фасадами, ремонтом кровли, заменой освещения, остеклением и дверными блоками. Также будут обновлены ограждения тренировочных полей и выполнен косметический ремонт.

Большой блок утвержденных проектом работ касается инженерно-технического обеспечения спортивного объекта. Так, предусматривается замена системы электроснабжения в полном объеме, частичная модернизация системы водоснабжения, водоотведения и отопительно-вентиляционной. Отопление конюшен и манежа предполагается воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.

Помимо этого, запланирована комплексная модернизация внутренних сетей и систем связи: телефонизации, радиофикации, система передачи сигналов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, локальной компьютерной сети, систем видеонаблюдения, охранной и автоматической пожарной сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией.

По окончании работ запланировано благоустройство территории, в частности, высадка деревьев, кустарников и восстановление газонов.