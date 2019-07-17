РИАМО - 17 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду в Дмитровском округе дал старт конкурсу на звание лучшего пахаря Подмосковья и лучшего студента-пахаря.

В среду в Дмитровском округе проходит ежегодный фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2019», он проводится уже в 24-й раз. Программа «Дня поля Московской области» рассчитана не только на аграриев, но и на всех жителей региона и столицы.

«То, что я вижу каждый год на Дне поля, это вызывает уважение. Уважение к вам, людям, которые занимаются очень добрым, благородным трудом. К тем, кто работает в ваших компаниях, ваших фермерских хозяйствах. И это всегда оставляет очень положительные эмоции», – сказал Воробьев.

Он добавил, что в День поля лучшие пахари примут участие в очередном конкурсе. Для лауреатов подготовлены призы.

«Хочу пожелать нашим пахарям успехов и удачи в этом очень волнительном и важном для них соревновании. Хочу еще раз слова приветствия адресовать нашим инвесторам, которые вкладывают в новые предприятия, расширяют налоговую базу, создают новые рабочие места. Хочу поприветствовать нашу детвору, у которой каникулы, которая не только отдыхает, но и участвует в самодеятельности, участвует в разных программах. Хочу вам, ребята, пожелать здоровья и кушать подмосковную продукцию», – подчеркнул губернатор.

После этого глава региона дал старт двум конкурсам – «Пахарь -2019» и «Студент-пахарь – 2019».

«Пахарь-2019» – традиционное профессиональное состязание среди лучших механизаторов области. Мероприятие проводится в рамках выставки агротехнологий «День поля Московской области – 2019» в среду вблизи деревни Карпово Дмитровского городского округа. Возможности отечественных тракторов покажут более 60 лучших механизаторов.

Свое мастерство на сельхозтехнике в этом году впервые в регионе смогут продемонстрировать и студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Подмосковья в конкурсе «Студент – пахарь».

Организатором конкурса выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке министерства образования региона.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала пройдет проверка теоретических знаний. Затем механизаторы выполнят практические задания, в которые войдут пахота и фигурное вождение сельхозмашины.

Лучший пахарь получит главный приз – автомобиль. Остальным участникам соревнований будут вручены ценные призы – мопеды, минимойки и наборы электроинструментов.