РИАМО – 17 июл. Пассажирам метро Москвы напоминают о временном закрытии участка Сокольнической линии от станции «Университет» до станции «Коммунарка» от 3 до 10 раз за поездку, беспрецедентные масштабы информирования помогают спланировать оптимальный маршрут, если он пролегает по юго-западу столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной подземки.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2.

«Мы сделали все возможное, чтобы наши пассажиры, особенно те, кто регулярно пользуется станциями юго-западного участка Сокольнической линии, были в курсе временных ограничений и могли максимально грамотно спланировать поездку, узнать о компенсационных маршрутах. В метро не осталось ни одного пассажира, который не знал бы о вынужденных закрытиях, организованных по просьбе департамента строительства для возведения тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Проспект Вернадского», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что особое внимание уделили информированию пассажиров аэропорта «Внуково». Администрация воздушной гавани в зоне прилета разместила плакаты о сроках закрытия и альтернативных вариантах проезда на наземном городском транспорте.

«Такую же информацию получают пассажиры авиакомпаний «Ютэйр» и «Победа» в электронной рассылке. Эти компании осуществляют большую долю рейсов из аэропорта «Внуково», – уточнил представитель пресс-службы.

Кроме того, своих клиентов оповестил ряд крупных турагентств и агрегаторов по продаже авиабилетов и туристических путевок. Пассажиры «Аэроэкспресс» узнают о закрытии на информационных экранах поездов, а также из листовок, которые будут находиться в кассовых зонах компании на Внуковском направлении.

Пассажиры могут узнать о временных изменениях в режиме работы юго-западного участка Сокольнической линии метро через любой удобный для них канал. Мобильные приложения «Метро Москвы» и «Яндекс.Метро» указывают на временные ограничения при построении маршрутов с учетом закрытых станций, объявления звучат на эскалаторах и в поездах, транслируются на экранах в вагонах. В зоне закрытых станций дежурят более 400 сотрудников подземки, которые помогают построить маршрут.