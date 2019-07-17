РИАМО - 17 июл. На территории района Щукино специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили хостел, помещения которого хозяева заняли путем самозахвата – без аренды и документов, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Хостел обнаружили по адресу: улица Маршала Вершинина, дом №8, корпус 2. Помещения являются собственностью города.

«Комнаты в помещении обустроены под гостиничные номера, на входе расположен ресепшн, размещена информация о цене проживания в хостеле. Забронировать номер можно онлайн, подробная информация доступна в сети Интернет. Оснований для использования нежилых помещений не имеется», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Юридическое лицо и генеральный директор организации понесут административную ответственность, к ним применили штрафные санкции.

Нарушитель получил предписание об освобождении нежилого помещения. В случае уклонения сотрудники ведомства могут прибегнуть к принудительному выселению.

Овчинский отметил, что ликвидацию хостела проконтролируют сотрудники Госинспекции по недвижимости.