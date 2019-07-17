РИАМО - 17 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в среду днем отменили и задержали 24 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» шесть рейсов задержано. В «Домодедове» задержали восемь рейсов, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Облачная погода, дожди и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха не превысит 25 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%.

В Московском регионе по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.