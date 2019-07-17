РИАМО - 17 июл. В Подмосковье завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Можайский хлеб» Валентины Корниенко, обвиняемой в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

С января по ноябрь 2018 года генеральный директор организации не выплачивала заработную плату 47 работникам предприятия. Перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 3 миллионов рублей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд», – говорится в сообщении.

Благодаря работе СК, ущерб, причиненный сотрудникам, был погашен в полном объеме.