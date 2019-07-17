РИАМО - 17 июл. В рамках V международного фестиваля фейерверков «Ростех» 17 и 18 августа выступят Дима Билан, Елка, группа «Браво» и Юлианна Караулова, помимо музыкальной программы гостей ждет активная дневная программа и выступления ведущих пиротехников, сообщил журналистам режиссер фестиваля «Пиротехнические технологии» Андрей Сычев.

«Что касается вечерней программы, то у нас организовано выступление на главной сцене фестиваля. 17 августа у нас выступят такие артисты, как Елка и группа «Браво». 18 августа у нас выступит Юлианна Караулова и завершит этот день Дима Билан со своей сольной программой», - сказал Сычев.

По его словам, на фестивале выступят пиротехнические команды из Канады, Италии, Пакистана, Аргентины, Испании, Португалии, Франции и России.

Главной темой фестиваля станет театр. Таким образом, в рамках дневной программы будут организованы: «Театральная мастерская», где каждый желающий сможет создать свой марионеточный театр; «Закулисье», где гости фестиваля смогут создать афишу для спектакля или попробовать себя в искусстве театрального грима; «Японский театр», в рамках которого гости познакомятся с культурой Японии; «Фестиваль ТВ», где любой желающий сможет познакомиться с этапами телевизионного процесса.