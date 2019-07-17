РИАМО - 17 июл. Проходка левого перегонного тоннеля от станции «Каховская» до «Зюзино» стартовало на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Правый перегонный тоннель на участке от «Каховской» до «Зюзино» уже готов. Стартовавшему тоннелепроходческому комплексу «Наталия» предстоит пройти 998 метров левого тоннеля под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

При помощи этого проходческого щита на южном участке БКЛ ранее проложили правый перегонный тоннель от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов», где на данный момент возводится левый перегон.

В настоящее время на станциях «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино» Южного участка БКЛ завершается устройство ограждающих конструкций методом «стена в грунте» и ведется разработка котлована, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций метро) Марс Газизуллин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность новой кольцевой линии составит 70 километров, на ней разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Первый участок БКЛ с шестью станциями уже открыт для пассажиров.