РИАМО - 17 июл. Согласно исследованию регионального Минтранса, половина погибших в дорожных авариях на территории Подмосковья – пьяные водители и пешеходы, в области проводится активная оперативно-профилактическая работа по выявлению нетрезвых водителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В результате анализа дорожно-транспортных происшествий на региональных дорогах ведомство определило девять наиболее аварийно-опасных зон в 33 муниципалитетах. За май – июнь в этих зонах выявлено порядка 90% погибших от общего числа – 42 человека.

«В числе муниципалитетов с высоким риском аварийности числятся: Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Подольск, Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. На региональных дорогах в данных зонах погибли более 40 человек, почти половина из них нетрезвые водители и пешеходы. <…> Решено усилить контроль и предупредить случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В аварийных зонах Госавтоинспеция организовала оперативные штабы для проведения оперативно-профилактических рейдов. За минувшие выходные (13-14 июля) порядка 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения привлекли к ответственности. Больше всего нарушителей было зафиксировано в Воскресенске и Подольске. Всего инспекторы проверили на трезвость свыше 9 тысяч водителей.

Проверки ГИБДД привели к позитивным изменениям – количество погибших за субботу и воскресенье снизилось в два раза, по сравнению с предыдущей неделей или в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

«Исходя из полученной информации, министерство транспорта и ГИБДД продолжит совместную работу. Главным приоритетом для нас является спасение человеческих жизней. С помощью оперативных мероприятий удастся снизить аварийность и повысить уровень безопасности на дорогах», – отметил Гержик.

Как напоминается в материале, гражданам, совершившим ДТП с жертвами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет грозить срок до 12 лет лишения свободы.

Наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном инциденте наступает уголовная ответственность.

В случае, если водитель отказывается проходить медосвидетельствование, на него накладываются те же санкции, что и на управление транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии, согласно статьи 12.26. КоАП РФ.