РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 28 июля пройдет детский фестиваль по ловле рыбы «Уклейка-2019», проходит набор участников, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский рыболовный клуб приглашает юных рыболовов на III традиционный фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой «Уклейка-2019». Фестиваль пройдет в воскресенье, 28 июля, сбор в 9:00, старт в 10:00, финиш в 13:00. В ходе соревнований выберут троих победителей в трех возрастных группах: от 2 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет», – говорится в сообщении.

Записаться на соревнования можно в группе рыболовного клуба в соцсети «ВКонтакте», при этом необходимо обязательно указать возраст участника.